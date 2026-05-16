Osmaniye\'de uçuruma düşen düve 5 saatlik operasyonla kurtarıldı

16.05.2026 12:09  Güncelleme: 12:13
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 metrelik uçuruma düşerek iki gün mahsur kalan düve, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Karabaş isimli vatandaşın otlattığı düvelerden biri dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Kendi imkanlarıyla hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Karabaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide çalışma yapan ekipler, düvenin güvenli şekilde kurtarılması için halat sistemi kurdu. Kurtarma operasyonunu Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürü Turan Vural da bizzat yönetti.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan düve bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

