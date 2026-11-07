Osmaniye Düziçi'de tıra arkadan çarpan araçtaki 2 yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de tıra arkadan çarpan araçtaki 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

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Osmaniye Düziçi\'de tıra arkadan çarpan araçtaki 2 yaralıyı itfaiye kurtardı
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Osmaniye Düziçi\'de tıra arkadan çarpan araçtaki 2 yaralıyı itfaiye kurtardı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Düziçi-Bahçe otoyolu Burgaçlı Tüneli girişinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Düziçi- Bahçe otoyolu Burgaçlı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ALL 116 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 31 AZB 294 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
OsmaniyeOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelDüziçiBahçeSon Dakika

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