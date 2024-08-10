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Otel havuzundaki asit ve klor kokusu 6 çalışanın etkilenmesine neden oldu

Hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı otelin havuz bakımı sırasında asit ve klorun karışması sonucu yayılan kokudan 6 otel çalışanı etkilendi. Olay esnasında havuz çevresinde turist bulunmadığı, hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının taburcu edildiği ve önemli bir şeylerinin olmadığı bildirildi.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin havuz bölümünde özel bir firma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik işlemi sırasında firma çalışanının yanlışlıkla klor ve asidi karıştırması sonucu etrafa yaydığı kokudan 6 otel çalışanının etkilendiği bildirildi. 112 Acil ihbar hattına gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Antalya'dan AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının önemli bir şeylerinin olmadığı ve kısa sürede taburcu edilerek görevlerinin başına döndükleri bildirildi.

Yapılan tetkik ve ölçümlerin ardından havuz suyunun değerlerinin normal olduğu belirtilirken, kokunun tamamen giderilmesinin ardından otelde bulunan misafirler havuza girerek tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler.