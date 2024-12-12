Otel Odasında Ölü Bulunan Genç Kızın Son Anları - Son Dakika
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Otel Odasında Ölü Bulunan Genç Kızın Son Anları

Otel odasında ölü bulunan Gaye Akel'in eczanede fenalaşma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

12.12.2024 22:13
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Erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında ölen kızın eczanede fenalaştığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde erkek arkadaşıyla gittiği otel odasında ölü bulunan genç kızın, arkadaşıyla odaya girdiği ve sonrasında eczaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın eczanede başını ellerinin arasına alarak fenalaştığı ve koltuğa oturduğu görülüyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi'den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladıktan sonra Arnavutköy'de otele gelmişler ve aynı gece Gaye Akel yaşamını yitirmişti.

Genç kızın ölümünden önceki son anları kameraya yansıdı

Olay günü yaşamanı yitiren Gaye Akel'in birliktelik yaşadığı sevgilisiyle birlikte otel odasına girdiği ve kısa bir süre sonra otelden çıkarak yakında bulunan bir eczaneye gittikleri, eczanede sıra beklerken genç kızın fenalaşarak kafasını iki avucunun arasına aldığı daha sonrasında bir koltukta oturduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız kaydedilen bu görüntülerden birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgilisi C.A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel Odasında Ölü Bulunan Genç Kızın Son Anları - Son Dakika

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