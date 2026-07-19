Otele ölçü almaya gitti, geri döndüğünde aracını yanmış halde buldu - Son Dakika
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Otele ölçü almaya gitti, geri döndüğünde aracını yanmış halde buldu

Otele ölçü almaya gitti, geri döndüğünde aracını yanmış halde buldu
19.07.2026 13:35  Güncelleme: 13:55
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele sineklik ölçüsü almak için giden usta Mustafa Çelikara, döndüğünde aracının park halinde yanarak kullanılamaz hale geldiğini gördü. Otel çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahale ettiği olayda, araç sahibi aracının park ettiği yerde bulunmadığını iddia etti. İtfaiye ve jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otele sineklik ölçüsü almak için giden usta, geri geldiğindi aracını yanmış olarak buldu. Araç sahibi aracının park ettiği yerde bulunmadığını iddia etti.

Park halindeyken yanmaya başlayan otomobili, otel çalışanları yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü.

Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde park halindeki otomobilin yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler otel yanındaki park yerinde bulunan 07 BUN 723 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin park halindeyken yanmaya başladığını, otel çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesi sonucunda söndürüldüğünü belirledi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kullanılamaz hale gelen araçta inceleme yaparken, olay yerine gelen araç sahibi Mustafa Çelikara gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Otele sineklik yaptığını ve ölçü almak için geldiğini belirten araç sahibi Çelikara, işinin kısa olması nedeniyle aracın anahtarını üzerinde bırakıp otele gittiğini söylerken aracının ise park ettiği yerde bulunmadığını ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Manavgat, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otele ölçü almaya gitti, geri döndüğünde aracını yanmış halde buldu - Son Dakika

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