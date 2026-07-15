Otizmli oğluyla doğa gezisi sırasında sahipli köpeklerin saldırısına uğradı

Isparta'da otizmli oğluyla birlikte motorla seyir halindeyken yaşadığı köpek saldırısının ardından yaralanan Erdal Dikyar, yaşanan olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek köpek sahiplerine sorumluluk çağrısında bulundu. Dikyar, "Çocuğum otizmli olduğu için çok zorluk çektik, hala da çok zorluk çekiyoruz. O günden beri psikolojisi bozuldu. Bağırıyor, vuruyor, kırıyor" dedi.

Isparta'da Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Erdal Dikyar, 26 yaşındaki otizmli oğlu Emrecan Dikyar'ı gezdirmek için ormanlık alana gittiği sırada motosikletle ilerlerken çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, motorla seyir halindeyken köpeklerin aniden üzerlerine gelmesi üzerine panik yaşayan baba ve oğul, motordan düşerek yaralandı. O sırada bölgeden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yaralanan baba ve oğul daha sonra hastaneye giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından köpeklerin bir çobana ait olduğunu öğrenen Erdal Dikyar, köpek sahibini uyararak hayvanlarını başıboş bırakmaması gerektiğini söyledi. Otizmli oğlunun yaşadığı travmanın kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Dikyar, tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti. Olayın ardından oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini, daha fazla öfke nöbeti yaşamaya başladığını dile getiren baba Dikyar, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi. Isparta Belediye sahipsiz hayvanlar konusunda yürüttüğü çalışmalarla üzerine düşeni yaptığını ancak köpek sahiplerinin ilgisizliği sebebiyle böyle bir durum yaşadıklarını belirterek köpek sahiplerine çağrıda bulundu. Dikyar, özellikle vatandaşların ve engelli bireylerin güvenliği açısından hayvanların kontrol altında tutulması ve tasmasız dolaştırılmaması gerektiğini belirterek, daha dikkatli ve bilinçli davranılmasını istedi.

"Gaza basınca köpeklerden biri önümü kesti"

Her gün oğlu ile doğada yürüyüşe çıktığını anlatan Dikyar, "Otizmli olduğu için dağları, taşları geziyoruz. Şehir içinde tutamıyorum, saldırıyor. Onun için Dere Mahallesi'nden gelip kestirme ara yoldan Gökçay mesire alanına doğru geçiyordum. Oradan geçerken yukarıdan köpeklerin indiğini gördüm. Onları görünce hızlandım. Hızlanınca köpeklerden biri çocuğun sırtına atladı. O olunca benim çocuk da benim sırtıma bindi. Gaza bastım. Gaza basınca köpeklerden biri önümü kesti. Önümü kesince köpeğe çarptım. Köpek yere yattı, biz de yere düştük. Ondan sonra boğuşurken oradan geçen bir arkadaş geldi. Köpekleri uzaklaştırdı. Daha sonra hastaneye gittik. Her tarafımız yaralandı, çizildi" dedi.

"Köpek gezdirenler tasmasını taksın, köpeklerine sahip çıksınlar. Biz de rahat gezebilelim"

Saldırıdan sonra hastaneye gittiklerini ve muayene olduklarını dile getiren baba Dikyar, "Ondan sonra köpek sahibini bulmak için tekrar geldim. Köpeklerin bir çobana ait olduğunu öğrendim. Sahipli köpekmiş. Artık yapacak bir şey yok, olan oldu. Daha sonra emniyete gittim. Olayı anlattım. Köpeklerin saldırdığını, bu yüzden düştüğümü söyledim. Emniyet elinden geleni yaptı. Yapacak bir şey olmadığını, köpek sahiplerini uyaracaklarını söylediler. Köpek sahipleriyle görüştüğümde köpeklerin sahipli olduğunu söylediler. İnsanlara saldırdıkları için köpekleri salmamalarını söyledim. Bir daha salmayacaklarını söylediler. Köpek gezdirenler tasmasını taksın, köpeklerine sahip çıksınlar. Biz de rahat gezebilelim, çocuklarımızı gezdirebilelim. Özellikle bu konuda çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların daha bilinçli olmalarını istiyorum"

Isparta Belediyesi'nin sahipsiz köpekler konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Dikyar, "Isparta Belediyesi köpekler için barınak yaptı, iki tane barınağı var. Köpekleri topluyor, bakımlarını yapıyor. Üstüne düşeni yapıyor. Isparta Belediyesi ile ilgili bir sıkıntımız yok. Bu süreçte hastaneye gittik. Çocuğun muayenesini yaptırdık. Hala kontrolleri devam ediyor. Çocuğum otizmli olduğu için çok zorluk çektik, hala da çok zorluk çekiyoruz. O günden beri psikolojisi bozuldu. Bağırıyor, vuruyor, kırıyor. Yaralı olduğu için bize de çok sıkıntı yaşatıyor. Şu anda devlet hastanesinde kontrollerine devam ediyoruz. Bu haberi yapmamızın sebebi, hayvan sahiplerinin hayvanlarına sahip çıkması, köpeklerini tasmasız gezdirmemesi ve dağda çobanlık yapanların hayvanlarını kontrol altında tutmasıdır. Vatandaşların daha bilinçli olmalarını istiyorum. Özellikle engelli çocuklarımızı gezdirdiğimiz zaman daha dikkatli davranmalarını istiyorum. Herkes köpeklerine sahip çıksın" diye konuştu. - ISPARTA