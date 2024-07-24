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Oto faresini giydiği sarı tişört ele verdi

BURSA - Bursa'da araç çalan oto faresini giydiği sarı tişört ele verdi. Sarı tişört nedeniyle kimliği kısa sürede tespit edilen şüpheli, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan hafif ticari araca binerek çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan soruşturma neticesinde, aracın çalındığı bölgede yaklaşık 100 adet güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede giydiği sarı tişört sayesinde tespit etti. Şüphelinin 53 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede çaldığı araç ile yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.