Oto hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Kırklareli'nde markette alışveriş yapan kadın tacize uğradı

Kırklareli'nde bir markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çevredekilerin müdahalesiyle şahıs kenara çekildi ve polise ihbar edildi. Zanlı gözaltına alındı. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tacizci şahsın akli dengesinin bozuk olduğu ve tedavi için sevk edildiği belirtildi.