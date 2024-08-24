Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 41 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika
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Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 41 Yolcu Tahliye Edildi

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Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi işe yürekleri dağladı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

24.08.2024 15:20  Güncelleme: 15:33
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Otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi

Otobüste çıkan yangın otluk alana sıçradı

Otoyolda can pazarı: Otobüs şoförünün bekleyişi yürekleri dağladı

BURSA - Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi işe yürekleri dağladı.

Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yolcu ile İzmir- İstanbul seferini yapan Köksal A. idaresindeki Uudağ Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yolcuların hızlı bir şekilde inmesiyle birlikte otobüs alev topuna döndü. Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Otoyolda can pazarı yaşandı

41 yolcu akan trafikte yol kenarında otobüslerinin yanışını izledi. Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi ise yürekleri dağladı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 41 Yolcu Tahliye Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 41 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika

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