Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Adam Toprağa Verildi

Bindiği otobüste sadece 30 kilometre sonra kaza geçirip ölen genç adam toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün yaşanan otobüs kazasında yaşamını yitiren 30 yaşındaki Süleyman Kırcı gözyaşları arasında toprağa verilirken, talihsiz adam geride gözü yaşlı bir eş ve 3 yaşında çocuk bıraktı.

Kaza, dün sabah erken saatlerde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya- Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 kişi yaralanırken, otobüse kaza mahallinden sadece 30 kilometre önce karısı ve 3 yaşındaki oğlu ile binen Kırcı devrilen otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası başlatılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ailesi tarafından alınarak memleketi olan Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyüne getirildi. Kırcı'nın cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Kırcı'nın eşinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.