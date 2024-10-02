Otobüs Şoförünün Kucağında Çocukla Seyir Halinde Olduğu Görüntüler Tepki Çekti

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Otobüs şoförü kucağında çocuk varken yoluna devam etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi ulaşım otobüsünde seyir halindeyken şoförün kucağında küçük yaştaki bir çocuğun bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Yaşamkent Mahallesi'ne hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 74 hat numaralı şehir içi ulaşım otobüsünde çekilen görüntü tepkilere neden oldu. Şoförün kucağında küçük yaşta bir çocuk otururken otobüsün seyir halinde olması, görenleri hayrete düşürdü.

Seyir halindeki otobüsün şoförünün kucağında küçük çocuk olması, görenlerin büyük tepkisine neden oldu.