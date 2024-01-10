 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi

Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi Aydın Denizli Karayolu'nda seyir halindeyken şehirlerarası otobüse arkadan çarpan kum yüklü kamyon, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi
10.01.2024 - 23:30,
Abone Ol

Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi

AYDIN - Aydın Denizli Karayolu'nda seyir halindeyken şehirlerarası otobüse arkadan çarpan kum yüklü kamyon, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Korkutan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Nazilli ilçesi Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 LK 482 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüse kırmızı ışıklarda durduğu esnada, aynı yönde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yolun yan tarafında bulunan bir evin bahçesine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada şans eseri yaralanan olmazken, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı yolcuların tedavisini gerçekleştirdi. Kamyon sürücüsü de kazada yara almazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Aydın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika


00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement