Otobüste Cinayet: Eşin Dayısı Zanlı Çıktı - Son Dakika
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Otobüste Cinayet: Eşin Dayısı Zanlı Çıktı

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Kocaeli'de otobüste bıçaklanan Enes Yiğit Toraman'ın katili, eşinin dayısı Volkan A. çıktı.

10.10.2024 18:18
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Otobüste yaşanan vahşetin arkasından eşinin dayısı çıktı

Yeni bebeği olan yeğeninin eşini gözünü kırpmadan öldürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, otobüste işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Zanlının, Enes Yiğit Toraman'ın eşinin dayısı olduğu ortaya çıktı. Yeni bebeği olan Toraman'ın cenazesi ikindi namazında toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir sonraki otobüste yakalandı

Olayın ardından zanlı Volkan A.'nın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Zanlının bir sonraki otobüse binerek, İzmit istikametine gittiği belirlendi. Ekipler Gölcük'te zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının olaydan iki gün önce Enes Yiğit Toraman ile telefonda tartıştığı ve bindiği otobüsü bildiği, Toraman'ı takip ederek aynı otobüse binip olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlı, eşinin dayısı çıktı

Zanlı Volkan A.'nın, hayatını kaybeden Enes Yiğit Toraman'ın eşinin dayısı olduğu da ortaya çıktı. Enes Yiğit Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri öğrenildi. Bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin, barış ile neticelendiği, ailelerin bir araya gelerek yemek yediği ve kız isteme merasiminin olduğu, ancak eşinin dayısının hala Toraman'a kin beslediği iddia edildi. Ailelerin bir araya gelerek yemek sırada, zanlı Volkan A.'nın, "Ben Enes'i seviyorum" dediğini de ileri sürüldü.

Yeni bebekleri olmuştu

Öte yandan çiftin yeni bebekleri olduğu da öğrenildi. Enes Yiğit Toraman'dan geriye, bebeği ile çekilmiş fotoğrafları kaldı. Toraman'ın vücudunda 40'a yakın bıçak izi olduğunu da tespit edildi. Cenaze incelenmek üzere morga kaldırılırken, Enes Yiğit Toraman, Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüste Cinayet: Eşin Dayısı Zanlı Çıktı - Son Dakika

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