Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar ilçesine giderken belediye otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken, belediye otobüsü şoförü vakit kaybetmeden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolcuyu getirdi. Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden Hasan Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs şoförünün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi ile yolcuların duyarlı davranışı, olası daha ciddi bir durumun önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.