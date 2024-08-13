Otomatik tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Otomatik tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

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Bursa'da bir şüpheli, otomatik tabancayla havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüpheli yakalandı. Şüpheli, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.

13.08.2024 01:11
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Otomatik tabancayla havaya ateş açtı, savcılık harekete geçti

BURSA - Bursa'da bir şüpheli, araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan baskınla yakalanan şahıs, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Merkez, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeki D.A., yanında taşıdığı otomatik tabanca ile havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada yayınlayan şüpheli tepki çekerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık kararıyla çalışma başlatan polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra, düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Güvenlik, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomatik tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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