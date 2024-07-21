Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1\'i ağır, 5 yaralı

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Diyarbakır'da araçlarıyla seyir halinde olan bir aile metrelerce yüksekten düşerek kaza geçirdi. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı olayda TOGG marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TOGG marka otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ters dönen otomobildeki H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bismil itfaiyesinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.A.K.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.