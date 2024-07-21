Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı

Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1\'i ağır, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü ve ters döndü. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.07.2024 11:24
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Diyarbakır'da araçlarıyla seyir halinde olan bir aile metrelerce yüksekten düşerek kaza geçirdi. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı olayda TOGG marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TOGG marka otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü.

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ters dönen otomobildeki H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bismil itfaiyesinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.A.K.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cruel Runeblue: arac togg gecmis olsun 0 0 Yanıtla
  • Tuna güler: Togg mu o 0 0 Yanıtla

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