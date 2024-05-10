Otomobil halk ekmek büfesine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil halk ekmek büfesine çarptı: 2 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil halk ekmek büfesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve büfe çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

10.05.2024 20:54
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin halk ekmek büfesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 SAA 68 plakalı otomobil, Miralay Mümtaz Parkı'ndaki halk ekmek büfesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton zemin üzerindeki büfe yerinden söküldü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan büfe çalışanı E.Ç. ile otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil halk ekmek büfesine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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