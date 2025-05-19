Otomobil ile Çarpıp Kaçtı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşına otomobille çarpıp üzerinden geçtikten sonra kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, tartıştığı arkadaşı Yusuf K.'ya önce otomobil ile çarptı. Daha sonra ise otomobilin altında metrelerce sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yusuf K. (16), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN