Otomobil ile motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

01.05.2024 19:12
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada

BURSA - İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Karagölet Caddesi üzerinde seyreden sürücü Yasin A. yönetimindeki 16 BGR 327 plakalı motosiklet, Çavdar Sokak'tan çıkan sürücü Elif Yağmur A. yönetimindeki 10 ADD 249 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevredeki esnaflar bu noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada - Son Dakika

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