Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 15 koyun telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun telef oldu.

Olay, Kuzeyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolda karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada yaklaşık 15 koyun telef olurken, sürücü de hafif yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin ve telef olan koyunların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.