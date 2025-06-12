Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı

Otomobil sürüye çarptı, onlarca koyun telef oldu

MUŞ - Muş- Bingöl karayolu üzerinde otomobilin sürüye çarptığı kazada onlarca koyun telef oldu.

Muş'un Yaygın beldesinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, onlarca koyun telef oldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişilerin yara almadığı belirlenirken sürüde onlarca koyunun telef olduğu tespit edildi. Hayvan sahiplerinin büyük üzüntü yaşadığı olayda, telef olan koyunlar ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.