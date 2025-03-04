Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü - Son Dakika
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Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü

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Antalya'da dün gece meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti. Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden polis memuru Yasin Turan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip bahçedeki ağaca çarptı.

04.03.2025 10:20
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Antalya'da dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan, kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü - Son Dakika

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