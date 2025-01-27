3.Sayfa

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli Adana Karayolu'nun 10'ncu kilometresinde Aydınlar köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 UP 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Otomobilde bulunan Güler Genç ve Sema Genç isimli iki kişi yaralanarak otomobil içerisine sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.