3.Sayfa

Otomobil, süt aracına çarptı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da otomobilin süt taşıma aracına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu yolunda Abant Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden İsmail G. yönetimindeki 14 BU 702 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Enes C. idaresindeki 14 LG 544 plakalı süt taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Şükriye G. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Şükriye G., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.