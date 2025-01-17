Otomobil Tartışması Kavga ile Bitti

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İki arkadaşın otomobil muhabbeti hastanede bitti

BARTIN - Bartın'da yolda karşılaşan iki arkadaşın otomobil tartışması hastanede bitti. Olayda bir arkadaş hastaneye kaldırılırken, diğeri ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde gece yolda yürüyen S.G ve arkadaşları, daha önceden tanıdığı B.C ve arkadaşları ile araba konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G ve B.C, birebir kavga ederek kozlarını paylaştı. Kavgada ayağından büyük bir darbe alan S.G., yere yığılırken, B.C ile arkadaşları ise olayın ardından kayıplara karıştı. Olay yerinde bir süre acı çeken S.G, sağlık ekipleri ve arkadaşlarının yardımı ile ambulansa bindirildi.

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.G, tedavi altına alınırken, olayın ardından ise polis, olayın ardından B.C'nin peşine düştü. B.C., bir süre sonra polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.