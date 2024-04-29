Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapan bir tıra otomobil çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

29.04.2024 21:15
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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın kulu ilçesinde U dönüşü yapan tıra otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine gitmekte olan M.T. idaresindeki 42 EG 533 plakalı tır Katır Tepesi mevkisinde U dönüşü yaptığı sırada Konya'dan Kulu yönüne seyir halinde olan Muammer Aras yönetimindeki 16 SU 042 plakalı RENAULT marka otomobil tırın mazot deposuna çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.A. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan otomobil kurtarıcıyla kaza mahallinden çekildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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