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Otomobil tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarpan otomobil, ardından aynı istikamette giden tırın altına girdi. Kazada, 25 yaşındaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 06.40 sıralarında Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. T.A.idaresindeki 41 ST 532 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle sürüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan otomobil aynı istikamette giden Ü.A. hakimiyetindeki 25 LT 445 plakalı DAF marka tırın dorsesinin altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle tır ve otomobil 200 metre sürüklendi. Kazayı gören bir diğer tır sürücüsü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince T.A. sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.A., özel bir hastaneye sevk edildi. T.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, kişisel bakım ürünleri yüklü tırın Kocaeli'den Mersin'e gittiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Otomobil aşırı hızlıydı"

Mersin'e yük taşıdıklarını söyleyen diğer tır sürücüsü İmran Arsalan, "Yüklerimizi yükleyip yola çıktık, Adapazarı istikametine döndük. Araçlarımız arka arkaya seyir halindeydi, otomobil aşırı hızlıydı. Sol bariyere vurduktan sonra gelip tıra arkadan çarptı. Yaralının durumu ağırdı" diye konuştu.