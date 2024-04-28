Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti

Geniş Video İzle

Nevşehir'de başıboş gezen bir at, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra korkuluklara çarparak dereye düştü. Kazadan sonra at, hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakarak dere yatağındaki otları yemeye başladı. Vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla izlerken, atın durumunun iyi olduğu veteriner tarafından teyit edildi.

28.04.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de başıboş gezen atlardan birisi seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası ot yemeye başlayan atı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay bu gün Merkeze bağlı Göreme Beldesinde yaşındı. Edinilen bilgiye göre belde içerisinde başıboş şekilde koşan altı attan birisi önce seyir halindeki bir otomobile, daha sonrada korkuluklara çarparak dereye düştü. Çarpma sonrasında araçta maddi hasar oluşurken, demir çitleri kırarak dereye düşen at bir süre afalladıktan sonra düştüğü yerden kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakınan at daha sonra dere yatağındaki otları yemeye başladı.

Atın bu durumunu cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzeri kaza yerine veteriner çağırıldı. Yapılan kontrollerinde atın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekrar doğaya bırakılan at bir süre sonra gözden kayboldu.

Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti
Kaynak: İHA

Nevşehir, Hayvanlar, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:19 PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 22:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement