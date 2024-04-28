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Otomobile çarpan at hiç bir şey olmamış gibi ot yemeye devam etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de başıboş gezen atlardan birisi seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası ot yemeye başlayan atı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay bu gün Merkeze bağlı Göreme Beldesinde yaşındı. Edinilen bilgiye göre belde içerisinde başıboş şekilde koşan altı attan birisi önce seyir halindeki bir otomobile, daha sonrada korkuluklara çarparak dereye düştü. Çarpma sonrasında araçta maddi hasar oluşurken, demir çitleri kırarak dereye düşen at bir süre afalladıktan sonra düştüğü yerden kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakınan at daha sonra dere yatağındaki otları yemeye başladı.

Atın bu durumunu cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzeri kaza yerine veteriner çağırıldı. Yapılan kontrollerinde atın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekrar doğaya bırakılan at bir süre sonra gözden kayboldu.