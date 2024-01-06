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Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü...O anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü...O anlar kamerada

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında hayatını kaybetti. Kaza anını gören kedinin sahibi, sürücünün gereken cezayı alması gerektiğini belirtti. Hayvanlara karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü...O anlar kamerada
06.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 22:56
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Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, olayın olduğu bölgede iş yeri olan Kaan Deniz Ergül isimli vatandaşın kedisine çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen kedi ağır yaralandı. Kaza anını gören kedinin sahibi Kaan Deniz Ergül, ağır yaralı halde kucağına alıp veterinere götürmek istediği kedisinin, kucağında hayatını kaybettiğini fark etti. Kaan Deniz Ergül, yaşanan olaya tepki göstererek, sürücünün gereken cezayı alması gerektiğini dile getirdi.

Otomobilin kedisine hızlı bir şekilde çarptığını ve durup arkasına bile bakmadan kaçtı gittiğini söyleyen Kaan Deniz Ergül, " En çok sinirlendiğim konu bu oldu. Hayvanları gerçekten önemsemiyorlar, hiçbir yerde görmüyorlar. Hele kedileri hiç görmüyorlar. Çoğu insan da bilerek hayvanların üstüne sürüyor. Önceki yıllarda da oldu bu çarpıp kaçma olayları. Ölülerini bile biz kaldırıyoruz yerden. Hayvan deyip geçmeyelim, bizim için çok önemli varlıklar. Kedim çarpıldıktan sonra kucağıma aldım veterinere götürecekken kucağımda öldüğünü gördüm. Gerçekten çok üzücü bir durumdu. İnsanları daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çarptıktan sonra en azından veterinere götürerek gerekli tedaviyi yaptırabilirsiniz.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü...O anlar kamerada - Son Dakika


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