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Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 34 HFG 604 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğa çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.