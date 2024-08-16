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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir Çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. idaresindeki 26 AJR 218 SUV araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şadiye Özcan isimli kadına çarptı. Yaya üstgeçidinin yaklaşık 300 metre ilerisinde olan kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz kadının çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.