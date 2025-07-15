Hatay'da karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu deprem şehitliği mevkiinde yaşandı. T.K. (35) idaresindeki 31 ADR 66 plakalı otomobil, Reyhanlı istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye calışan yaya 75 yaşındaki Hafiye Ö. isimli kadına çarptı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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