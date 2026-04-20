Otomobilin Tırın Önüne Çıkması Tehlike Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobilin Tırın Önüne Çıkması Tehlike Yarattı

Otomobilin Tırın Önüne Çıkması Tehlike Yarattı
20.04.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çimento yüklü tır, otomobilin aniden önüne çıkmasıyla büyük bir kazadan kurtuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobil sürücüsünün anlık hamlesi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Hareket halindeki çimento yüklü tırın önüne çıkan otomobil yürekleri ağza getirirken, o anlar tırdaki araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçenin Sungurlu Mahallesi Yeni Samsun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yaklaşık 40 ton yükü bulunan Cemal A. idaresindeki 52 LD 507 plakalı çimento yüklü tırın mesafesini kontrol etmeden akaryakıt istasyonuna girmek için sinyal verdi. Tır sürücüsü Cemal A., önüne aniden çıkan aracı fark ederek soğukkanlılıkla frene bastı. Tırın durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yaşanan tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaşan tır sürücüsü Cemal A., duyarsız sürücüye kızarak, trafikte her gün benzer olaylarla karşılaştığını belirtti. Cemal A, "Hiç mi malından, canından korkmazsın? 40 tonluk bir aracın önüne bu şekilde giriş yapıp fren yaparsın. Hangi akla hizmet edersin, bunu ben de anlamış değilim. ve bunu bir kişi değil, iki kişi değil her gün trafikte yaşadığım olaylar bunlar. Allah akıl fikir versin, başka bir şey demiyorum" dedi.

Araç içi kamera görüntüsünde, tırın manevra kabiliyetinin kısıtlı olmasına rağmen sürücünün dikkati sayesinde büyük bir kazanın önlendiği gözler önüne serildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çarşamba, Otomobil, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin Tırın Önüne Çıkması Tehlike Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:47:23. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobilin Tırın Önüne Çıkması Tehlike Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.