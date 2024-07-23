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Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ü Eflani ilçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza Seferler Köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Tekin idaresindeki 37 HA 976 plakalı traktör, karşı istikametten gelen Metin Yaşar idaresindeki 34 ESV 596 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Celal Ergün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.