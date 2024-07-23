Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan ve devrilen traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.07.2024 19:20
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Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

KARABÜK - KarabükEflani ilçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza Seferler Köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Tekin idaresindeki 37 HA 976 plakalı traktör, karşı istikametten gelen Metin Yaşar idaresindeki 34 ESV 596 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Celal Ergün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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