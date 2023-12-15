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Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Antalya'da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
15.12.2023 - 22:19,  Güncelleme: 22:24
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Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Otomobil sürücüsü önündeki motosiklete çarpıp karşı şeride geçti

ANTALYA - Antalya'da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Düden kavşağından Asayiş kavşağı istikametine meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Şahin Yüksel kontrolünde bulunan 07 BCV 296 plakalı otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyir eden Osman Alp Kavak kontrolünde bulunan 07 MGP 74 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden birden fazla araca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün saygısızca araç kullanmak, 3 adet Hız ihlali, Abart egzoz olmak üzere toplam 6 adet ceza kaydının olduğu ifade edildi.

Olay yeri savaş alanına döndü

Kazanın ardından ise olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda araçta meydana gelen maddi hasardan dolayı uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Otomobil aküsü ise araçtan fırlayarak uzak bir noktaya düştü. Cenaze ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Antalya, Son Dakika

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