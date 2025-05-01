Otomotiv bayisindeki 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti - Son Dakika
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Otomotiv bayisindeki 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti

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Adana'da bir otomotiv bayisinde 20 vatandaşa sahte evrak ve plakayla satış yapıldığı, kimi vatandaşlara ise araç bile verilmediği iddiası geniş yankı uyandırdı. İşlemleri yapan müşteri temsilcisi "Size daha fazla zarar vermek istemiyorum. Borçlarım var" yazılı not bırakıp intihar etti.

01.05.2025 11:18  Güncelleme: 11:37
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Adana merkez Yüreğir ilçesinde farklı tarihlerde 20 vatandaş bir otomotiv bayisine gelerek araç almak için başvuru yaptı. Müşterilerle S.E. (41) isimli müşteri temsilcisi ilgilendi. Ancak araç almak için para verenlerin bir kısmı ödeme yaptıkları halde araçlarını alamadı, bir kısmının ise aldığı araç sahte plakalı çıkınca emniyet el koydu. Bunun üzerine plazaya gelip şikayetçi olan vatandaşlar, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Vatandaşların işlemini yapan müşteri temsilcisi Selim E., Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde evinin terasında "Size daha fazla zarar vermek istemiyorum. Borçlarım var" yazılı not bırakıp intihar etti.

"GÖNDERDİKLERİ IBAN'A 200 BİN KAPORA ATTIM"

Mağdur olan vatandaşlar yaşananlara isyan ederek plaza önüne gelip eylem yaptı. Mağdurlardan S.N., aynı bayiden daha önce 3 kez daha araba aldığını ancak bu kez 2 milyon 854 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Son araba almaya geldiğimde sadece satış danışmanı ile değil, müdürle de konuştum. Arabayı pazarlık yapıp 2 milyon 854 bin liraya bana bağladılar. 72 bin lira da aksesuar bedeli ödedim. 2 milyon 926 bin lira bu bayiye para ödedim. 'Bayramdan sonra arabaya zam gelirse biz seni zamdan muaf tutacağız ama fiyatı düşerse düşüreceğiz' dediler. Araba fiyatı düşmedi. Ben aynı gün gönderdikleri IBAN'a 200 bin lira kapora attım.

Otomotiv bayisindeki 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti

"TESLİM ETTİKLERİ ARABAYI EMNİYET ELİMİZDEN ALDI"

Daha sonra aynı hesaba attığım toplam para 2 milyon 854 liradır. Firmanın sahibi, müdürü ve tüm personeli orada bana törenle arabamı teslim ettiler. Hatta ben çıkarıp bahşiş parası da verdim. Bana 01 SN 326 plaka verdiler, sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden beni aradılar. Araba ile ilgili dolandırıcılık olmuş dediler. Şu an mağduruz. Bana arabayı teslim ettiler ama emniyet elimizden geri aldı" dedi.

"ŞU ANDA 3 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Mağdur Y.Ç. ise, aynı bayiden 4'ncü arabasını aldığını ancak dolandırıldığını ifade ederek, "Aynı aracı bize sahte plaka, sahte ruhsatla sattılar. Aynı arabayı bizle birlikte başka kişilere de satmışlar. Geçen hafta perşembe günü aracı sahte plaka ve sahte ruhsatla bize teslim ettiler. Dün gece de emniyetten geldiler. Arabanın plakasının sahte olduğunu, aracın usulsüz şekilde bize teslim edildiğini gerekçe göstererek arabayı bizden geri aldılar. Şu anda sadece benim 3 milyon zararım var. IBAN ve dekontların hepsi elimde. Şimdilik benimle birlikte 15-20 mağdur var. Daha kaç kişi çıkar bilmiyoruz. Bu konuda bayiden ve sahibinden çalışanlarına kadar herkesten şikayetçiyiz. Çünkü bu kollektif bir şey. Firma kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Bayiden şikayetçiyiz. Selim E. de intihar etmiş, bu intiharın da araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Otomotiv bayisindeki 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti
Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomotiv bayisindeki 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null:
    basimizda devlet olmayinca boyle oluyor 54 67 Yanıtla
  • barbaros112:
    Kime.kime durduk Yere İndirim yapar iyilik yapar Bu Devirde Ac gozlu Gobeller.!!! 37 2 Yanıtla
  • mahmut:
    1 kişi yapmış bunu .Diğer çalışanların ve bayi sahibinin suçu ne ? 7 15 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Kime güveneceğiz bilemiyorum artık. Ne iseniz onun gibilerle yönetilirsiniz ;) 14 3 Yanıtla
  • 6490203:
    üç kez böyle araba aldın, bayiden alıp vatandaşa yüksek satmak için müstelahap sana 8 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    çalmayı bilmeyen fakirler zihniyeti 5 1 Yanıtla
  • Samil Coskun:
    Sadaka belayı def eder o yüzden ufak tefek demeden ihtiyaç sahibi kim varsa koruyun kollayın efendiler selamlar 3 1 Yanıtla
  • Umut:
    hangi bayi bu yazsanıza ismin, diğer magdurlarda farkına varsın kimbilir bu dolandırıcılar kaç kişinin canını yaktı 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otomotiv bayisindeki 20 vatandaş dolandırıldı, müşteri temsilcisi intihar etti - Son Dakika
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