Otoparktan çıkışını engelleyen otomobile yumurta fırlatıp aracıyla çarptı - Son Dakika
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Otoparktan çıkışını engelleyen otomobile yumurta fırlatıp aracıyla çarptı

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Çankaya'da bir marketin otoparkında kendi otomobilinin çıkışını engelleyen başka bir otomobile önce yumurta fırlatıp, sonra aracıyla çarpan kadın, vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir market otoparkında meydana geldi. Marketten çıkan kadın, otomobilinin arkasına başka bir sürücünün çektiği otomobil yüzünden otoparktan çıkamadı. Marketten aldığı yumurtayı çıkışını engelleyen otomobile fırlatmaya başlayan kadın, otomobiline bindi. Geri manevra yaparak çıkışını engelleyen otomobile çarpan kadın, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

30.04.2024 22:53
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Otoparktan çıkışını engelleyen otomobile yumurta fırlatıp aracıyla çarptı

ANKARA - Çankaya'da bir marketin otoparkında kendi otomobilinin çıkışını engelleyen başka bir otomobile önce yumurta fırlatıp, sonra aracıyla çarpan kadın, vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir market otoparkında meydana geldi. Marketten çıkan ismi öğrenilemeyen kadın, otomobilinin arkasına başka bir sürücünün çektiği otomobil yüzünden otoparktan çıkamadı. Marketten aldığı yumurtayı çıkışını engelleyen otomobile fırlatmaya başlayan kadın, otomobiline bindi. Geri manevra yaparak çıkışını engelleyen otomobile çarpan kadın, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otoparktan çıkışını engelleyen otomobile yumurta fırlatıp aracıyla çarptı
Kaynak: İHA

Çankaya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otoparktan çıkışını engelleyen otomobile yumurta fırlatıp aracıyla çarptı - Son Dakika

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