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Otoyolda bayram dönüşleri sürüyor

DÜZCE - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüşü devam ediyor. Düzce'den geçişlerde herhangi bir sorun yaşanmıyor.

9 günlük Kurban bayramını memleketlerinde geçiren vatandaşlar, yavaş yavaş dönüşe başladı. Saatlerce trafikte kalmak istemeyen sürücüler hafta sonunda önce dönüşe başladı. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde de bayram dönüşü havadan görüntülendi. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza ulaşan araçlar akıcı trafiğini sürdürürken, polis ekipleri de kavşaklarda sürücülerin denetimini sürdürüyor.