Otoyolda feci kaza: Tırın kupası koptu - Son Dakika
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Otoyolda feci kaza: Tırın kupası koptu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve kupası kopan tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, otoyolun Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Çarpışma sonucunda tırın kupası koptu ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

01.07.2024 18:37
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Otoyolda feci kaza: Tırın kupası koptu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında kupası kopan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, otoyolun Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 80 HA 257 kupa plakalı tır, 80 AGB 387 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 80 HA 257 plakalı tırın kupası koptu, sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda feci kaza: Tırın kupası koptu - Son Dakika

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