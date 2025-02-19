Otoyolda Fenalaşan Baba Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın- Denizli otoyolunda aracı ile seyir halinde iken Jandarmadan yardım isteyen araç sürücüsünün rahatsızlanan babası, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aydın -Denizli otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. Otoyolun Denizli istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü A.K.'nin babası M.K. bir anda fenalaştı. Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Timi tarafından icra edilen seyir faaliyeti esnasında A.K isimli şahıs otomobiliyle Jandarma ekibinin yanında durarak araçta kendisi ile birlikte seyahat eden babası M.K'nın aniden rahatsızlandığını söyleyerek, jandarmadan yardım talebinde bulundu. İlk müdahalesi Jandarma ekipleri tarafından yapılan M.K. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - AYDIN