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Otoyolda otomobil alev topuna döndü

DÜZCE - TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan M.H.'nin kullandığı 34 BGK 321 plakalı otomobil, seyir halindeyken birden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın bir anda otomobili sardı. Sürücü M.H., soğukkanlı davranarak otomobilini emniyet şeridine çekerek, otomobilinden inmeyi başardı ancak otomobil alevlere teslim oldu. Alevler, otomobilin yanı sıra yol kenarındaki otlara da sıçradı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobili saran alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangını yoldan geçen sürücüler cep telefonlarıyla görüntüledi.