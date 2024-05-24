Otoyolda seyir halindeki tıra, arkasından gelen tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Otoyolda seyir halindeki tıra, arkasından gelen tır çarptı: 1 ölü

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Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki tıra bir başka tır arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen tırın kupasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun süre çaba harcadı ancak sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 02:16
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Otoyolda seyir halindeki tıra, arkasından gelen tır çarptı: 1 ölü

Sürücüyü çıkartmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki tıra bir başka tır arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen tırın kupasında sıkışan sürücü öldü.

Kaza; gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bililere göre Ankara istikametine seyir halindeki Azmi G.'nin kullandığı 81 KH 360 plakalı Ford marka kum yüklü tıra, Turan Biçer'in kullandığı 59 ABZ 559 plakalı demir inşaat malzemesi yüklü tır arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupası hurdaya döndü. Yoldan geçen sürücülerin Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen tırın kupasında sürücü sıkışırken sürücüyü çıkartmak için itfaiye ekipleri uzun süre çaba harcadı.

Ancak yapılan bütün çalışmalara rağmen sürücü Turan Biçer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otoyolda trafik uzun süre tek şeritten verilirken araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda seyir halindeki tıra, arkasından gelen tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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