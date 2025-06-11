Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Tiyatro ve televizyon dünyasında birçok projede yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 gecesi İstanbul Şişli'de yaşanan olayla gündeme geldi. Aynı gece beş farklı noktada beş araca zarar verdiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ceren Bıyıklı'nın beş ayrı otomobile zarar verdiği yönünde ciddi suçlamalar yer aldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ceza davası açıldı.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Suçlamaları kabul eden Bıyıklı, savunmasında şu ifadelere yer verdi, "Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum." Oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir süredir ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğünü belirtti. Bu durumu destekleyen hastane raporları da mahkemeye sunuldu. Ayrıca Bıyıklı'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan değerlendirme talep edildi.

ZARAR GÖREN ARAÇ SAHİPLERİ UZLAŞMAYA AÇIK

Zarar gören araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. bulunuyor. Mağdurlar, araçlardaki hasarın 25.000 ila 35.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

Bazı müştekiler, uğradıkları zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti. Sanık Bıyıklı ise uzlaşmaya sıcak baktığını dile getirerek, "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" şeklinde konuştu.

CEZAİ EHLİYET RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, oyuncunun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden ayrıntılı sağlık raporu talep etti. Ceren Bıyıklı hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ise sürüyor. Dava dosyasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.