Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Haberin Videosunu İzleyin
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!
11.06.2025 09:23  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!
Haber Videosu

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle tanınan Ceren Bıyıklı, Şişli'de yaşanan olayla gündeme geldi. Aynı gece beş araca zarar verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu, ruhsal çöküntü yaşadığını ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Mahkeme, cezai ehliyetinin belirlenmesi için sağlık raporu talep etti.

Tiyatro ve televizyon dünyasında birçok projede yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 gecesi İstanbul Şişli'de yaşanan olayla gündeme geldi. Aynı gece beş farklı noktada beş araca zarar verdiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ceren Bıyıklı'nın beş ayrı otomobile zarar verdiği yönünde ciddi suçlamalar yer aldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ceza davası açıldı.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Suçlamaları kabul eden Bıyıklı, savunmasında şu ifadelere yer verdi, "Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum." Oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir süredir ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğünü belirtti. Bu durumu destekleyen hastane raporları da mahkemeye sunuldu. Ayrıca Bıyıklı'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan değerlendirme talep edildi.

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

ZARAR GÖREN ARAÇ SAHİPLERİ UZLAŞMAYA AÇIK

Zarar gören araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. bulunuyor. Mağdurlar, araçlardaki hasarın 25.000 ila 35.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Bazı müştekiler, uğradıkları zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti. Sanık Bıyıklı ise uzlaşmaya sıcak baktığını dile getirerek, "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" şeklinde konuştu.

CEZAİ EHLİYET RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, oyuncunun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden ayrıntılı sağlık raporu talep etti. Ceren Bıyıklı hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ise sürüyor. Dava dosyasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Mahkeme, 3-sayfa, Magazin, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Yorumsuz 4 0 Yanıtla
  • aragorn:
    harley davıdson 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İki katını önerdiler Galatasaray’ın yıldızına dev teklif İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
15:56
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
15:47
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
15:43
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:25
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:54
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 10:46:22. #7.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.