Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti.

31.10.2024 12:18
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Rol aldığı 'Kızım Nerede' dizisinde üstlendiği 'Jülide' karakteri ile tanınan ve 'Acar Kafadarlar', 'Alev 'Alev' gibi yapımlarda oynayan Pelin Yoru, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

PELİN YORU KİMDİR?

Kızım Nerede dizisinde Hüseyin Avni Danyal ile oynayan Pelin Yoru, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema- Televizyon Bölümü mezunu. Yoru; Uygun Adım Aşk, Ada: Zombilerin Düğünü ve Benden Baba Olmaz gibi dizi ve sinema filmi projelerinde rol almıştı.

İşte Film-San Vakfı tarafından yapılan o duyuru;

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Akan:
    Allah rahmet eylesin 71 3 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Ölüm nedeni BİONDEC tir. Kalp krizi arttı 56 15 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    ölüm sebebi bieontec diyan dallamalar insanın kalpten ölecegi yoksa bile stres yaptırıp kalpten öldüreceksiniz insanı çoookkk adisiniz çok sanki müneccim Y...yemiş gibisiniz 16 22 Yanıtla
  • Selman Caba:
    çok genç gitmiş, allah rahmet eylesin. 25 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    ilk defa gördüm 17 5 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 8 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    kurtuldu 6 1 Yanıtla
  • GSli Serkan Aslan:
    Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun. 4 0 Yanıtla
  • Murat İnce:
    gerçek sınav orda simdi 2 0 Yanıtla
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