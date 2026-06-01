Özalp'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Üç aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
