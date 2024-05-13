Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu, hastaneyi satın aldıktan sonra noter huzurunda ödemenin elden yapıldığını söyledi - Son Dakika
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Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu, hastaneyi satın aldıktan sonra noter huzurunda ödemenin elden yapıldığını söyledi

Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu, hastaneyi satın aldıktan sonra noter huzurunda ödemenin elden yapıldığını söyledi

Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu, hastaneyi satın aldıktan sonra noter huzurunda ödemenin elden yapıldığını ve bunun noter kayıtlarında da yer aldığını belirtti. Topçu, hastaneyi satın almadığı ve parasını ödemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca, yapılan haberde bahsedilen bilirkişi raporunun hukuken geçerliliği olmadığını ve adaleti yanıltmaya teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirtti.

13.05.2024 16:50
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Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu, hastaneyi satın aldıktan sonra noter huzurunda ödemenin elden yapıldığını bunun noter kayıtlarında da yer aldığını söyledi.

Topçu, bir süre önce hastaneyi satın aldığı ve parasını ödemediği yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortağı ve yetkilisi olduğum TTA Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, Adana 7. Noterliği'nin 03.08.2016 tarih ve 15350 yevmiye sayılı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi Satış Sözleşmesi ile bedelinin tamamı ödenerek Mahmut Ersan Türkoğlu'nun o tarihte yetkilisi olduğu Özel Adana Hacettepeliler Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Tıbbi Ürünler Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş adına olan, Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün 26.04.2016 belge revizyon onay tarihi, 11/1084 sayısı ve 543 ruhsat numaralı Özel Avrupa Hospital Hastanesi adına düzenlenmiş olan Özel Avrupa Hospital Hastanesi'ne ait ruhsat satın alınmıştır ve hastane ruhsatının mülkiyeti 03.08.2016 tarihi itibariyle resmen TTA Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye geçmiştir. Dolayısıyla hastanenin satılmamış olması veya bedelinin ödenmemiş olması gibi bir durum mevzu bahis değildir. Zaten Noter satış sözleşmesinde bedelin nakden teslim alındığı da yazılıdır" dedi.

Topçu, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde tescil işlemi yapılacağı sırada M.E.T.'nin hileli- muvazaalı olarak yetkilisi olduğu şirketi geçmişe dönük borçlandırması sebebi ile ruhsat üzerine hacizler koydurması sebebi ile İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde tescil işlemi yapılamamış ancak Sağlık Bakanlığı aleyhine Danıştay'da açılan dava üzerine verilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden ruhsat 2022 yılı Aralık ayında İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde TTA Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş (yeni unvanı Avrupa Hospital Adana Sağlık ve Ted. Hiz. Med. San. ve Tic. A.Ş.) üzerine tescil edilmiştir. Herhangi bir kişi bırakın bir hastaneyi, bir bisikleti bile parasını almadan noterde satışını yapmaz. Türkoğlu'nun parasını almadan satış yaptığına çocuklar bile inanmaz."

Topçu, bahsi geçen yazıda bilirkişi H. E. tarafından düzenlenmiş olan rapordan bahsedildiğini ifade ederek, "Gerçeğe aykırı olarak yalan ve yanlı rapor hazırladığı gerekçesiyle Adana Bölge Bilirkişilik Kurulu'na yapmış olduğum şikayet üzerine bu kişiye ceza verilmiş, 06.07.2022 tarih ve 2022/164 sayılı kararı ile bilirkişilik listesi ve sicilinden çıkarılmıştır.

Dolayısıyla bilirkişi H. E. tarafından verilmiş olan raporun hukuken bir geçerliliği olmadığı için yazıda bu rapordan bahsedilmesi adaleti yanıltmaya teşebbüs suçunun bir unsurunu oluşturmaktadır" diye konuştu.

Topçu, şunları kaydetti: "Mahmut Ersan Türkoğlu tarafından hakkımda yapılmış olan şikayetlerin tamamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiş olup hakkında açılan hiçbir ceza davası veya mahkumiyet kararı yoktur. Olayın mağduru benim. M.E.T. tarafından dolandırıldım". - ADANA

Kaynak: İHA

Noter, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu, hastaneyi satın aldıktan sonra noter huzurunda ödemenin elden yapıldığını söyledi - Son Dakika

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