Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, \'Takdir etmek için dokundum\' diyerek kendini savundu

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Ankara'da ilkokul öğrencisi olan 10 ve 12 yaşındaki 2 kız kardeşe ücretsiz özel ders vermek için evlerine giden sınıf öğretmeni Hüseyin G.'nin, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, "Başarılarını takdir etmek için dokundum" sözleriyle kendini savundu.

ÇOCUKLAR TACİZİ AİLELERİNE ANLATTI

Ankara'da bir ilkokulda eğitim gören, Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.A., 65 yaşındaki Türkçe öğretmeni Hüseyin G.'nin özel bölgelerine dokunduğunu söyleyerek durumu ailesine anlattı. Kızın 12 yaşındaki ablası da Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu iddia etti. Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

ÜCRETSİZ DERS VERME TEKLİFİ

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikayette bulundu.

BAŞARILARINI TAKDİR ETMEK İÇİN DOKUNMUŞ

Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin G. ise kızlarının Türkçesi zayıf olduğu için babanın özel ders talebinde bulunduğunu, mağdurlar dahil tüm öğrencilerine başarılarını takdir etmek için dokunduğunu söyledi.