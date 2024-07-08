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Özel düzenekle çalışan abart egzoz polisin dikkatinden kaçmadı, araç trafikten men edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da aracına taktığı ve özel düzenekle devreye giren abart egzozla çevreye rahatsızlık veren şahsa 6 bin 439 TL ceza kesildi. Şahsın aracı ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet ekipleri tarafından abart egzozla çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bir araç sürücüsüne yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından araçta yapılan kontrollerde, araçtaki abart egzozun, park lambalarını açtıktan sonra bir kumanda ile devreye girdiği tespit edildi. Ekipler tarafından araç sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Araç ise eksiklikleri giderilene kadar trafikten men edildi.