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Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, 6 yolcu yaralandı. Kaza sonucunda belediye otobüsünün önünde bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

04.01.2024 - 14:58,
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk ve belediye otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 yolcu yaralandı.

Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde seyreden S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü durakta yolcu almak için duran S.A. idaresindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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