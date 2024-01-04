Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk ve belediye otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 yolcu yaralandı.
Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde seyreden S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü durakta yolcu almak için duran S.A. idaresindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika