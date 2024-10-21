Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı

Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı

Genç Sağlık Sen Başkanı Gök, yenidoğan çetesi operasyonları sonrası ruhsatı iptal edilen hastanelerin kamulaştırılmasını istedi.

21.10.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Sağlık Sen Elazığ İl Başkanı Timur Gök, yenidoğan çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatı iptal edilen özel hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Genç Sağlık Sen Elazığ İl Başkanı Gök, yenidoğan çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yenidoğan çetesi olarak atfedilen Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir sağlık skandalına sebep olan bu kara oluşumun çökertildiğini kaydeden Gök, "İnsanlıktan nasibini alamamış tüm haysiyetsiz, namussuz bebek katilleri toplum nezdinde vicdanen en ağır şekilde cezalandırılmış, yüce yargıda da fiilen cezalandırılmak üzere tutuklanmıştır. Başta Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkili kurumlarımızın var gücüyle teyakkuzda olduğu aşikardır. Sağlık sistemimizin bir günde bu duruma gelmediği, bu olanların dün yaşanmadığı, sistematik olarak süregelen bazı sorunlarla yüzleşmemiz gerektiği de ortadadır. Bu elim olaya karıştığı iddia edilen 10 hastanenin ruhsatları iptal edilmiştir. Bu hastanelerimizin kamusallaştırılarak halkımızın kullanımına açılması hem sağlık hizmetlerimizin sürdürülebilirliğine hem de hastane ihtiyacımıza bir nebze olsun destek sağlayacak, toplum yararına olacaktır. Olayda adı geçen ve para için evlatlarımızın ölümüne sebep olan bu insanlıktan nasibini almamış haysiyetsizlerin varlığı ne yazık ki tüm sağlık camiamıza zarar vermiş, sağlık çalışanlarımıza karşı duyulan güven tahrip edilmeye çalışılmıştır. Unutulmamalıdır ki aziz vatanımızın başına gelen her türlü felakette en ön safta mücadele eden yine sağlık çalışanlarımız olmuştur. Henüz acısını dindiremediğimiz 6 Şubat depremlerinde dahi sağlık çalışanlarımız eşini, evladını, annesini, babasını enkazda bırakarak vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere koşmuştur. Korona virüs pandemi döneminde cansiperane bir emekle milyonlara şifa dağıtmış, fedakar ve özverili çalışmasıyla büyük felaketi milletimizin en az kayıpla geçirmesine vesile olmuştur. Her türlü tehdit ve cebre rağmen ilgili soruşturmanın derinleştirilmesinde büyük bir mücadele veren Cumhuriyet Savcısıyla gurur duyuyor, bu aziz milletin bir ferdi olmasından iftihar ediyor, emsallerinin artmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Operasyon, Politika, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:20:02. #1.13#
SON DAKİKA: Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.